Наталья Андрейченко сменила место жительства из-за шторма

https://static.news.ru/photo/d975f4fc-a8c0-11ea-8c64-fa163e074e61_660.jpg Наталья Андрейченко Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Наталья Андрейченко, живущая в Мексике, из-за тропического шторма была вынуждена покинуть виллу на берегу Карибского моря и поселиться в гостинице города Плая-дель-Кармен.

По словам Андрейченко, сильный ветер ломает деревья, рекламные конструкции и сносит крыши домов, однако в отеле она чувствует себя в безопасности. Актриса выразила надежду на то, что её дом выдержит удары стихии и она сможет скоро туда вернуться.

Андрейченко опубликовала в YouTube видеоролик, показав гостиничный номер, в котором живёт. Она отметила, что в нём есть кухня, холодильник с «нормальной человеческой едой» и «великолепный балкончик».

Всё это за три копейки, — отметила актриса.

Пользователи Сети поддержали Андрейченко, пожелав ей «выстоять в непогоду» и поскорее вернуться домой.

Как ранее писал NEWS.ru, в начале 2020 года в СМИ появились сообщения о том, что Андрейченко якобы бесследно пропала в Мексике. Через некоторое время актриса «нашлась» и объяснила, что занималась духовной практикой в джунглях.