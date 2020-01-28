Актриса Наталья Андрейченко вернулась домой. Считавшаяся пропавшей звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» находилась на духовной практике в джунглях.
Об этом она
В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении, и никто не имеет право тебя побеспокоить, — написала Андрейченко.
Знаменитость добавила, что вернулась в свой мексиканский дом 27 января около 17:30 по местному времени (01:30 по мск).
Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель Натальи Андрейченко Ян Трунцев раскрыл обстоятельства её пропажи в Мексике. По его словам, накануне исчезновения актриса поехала в гости к подруге. Он добавил, что у знаменитости в мексиканском Канкуне свой дом. Здесь она отдыхает и занимается духовными практиками.
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