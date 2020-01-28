https://static.news.ru/photo/1853037a-416c-11ea-98b9-fa163e074e61_660.jpg Наталья Андрейченко Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Актриса Наталья Андрейченко вернулась домой. Считавшаяся пропавшей звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» находилась на духовной практике в джунглях.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, отметив, что посетила «поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира».

В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении, и никто не имеет право тебя побеспокоить, — написала Андрейченко.

Знаменитость добавила, что вернулась в свой мексиканский дом 27 января около 17:30 по местному времени (01:30 по мск).

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель Натальи Андрейченко Ян Трунцев раскрыл обстоятельства её пропажи в Мексике. По его словам, накануне исчезновения актриса поехала в гости к подруге. Он добавил, что у знаменитости в мексиканском Канкуне свой дом. Здесь она отдыхает и занимается духовными практиками.