https://static.news.ru/photo/5c93a43c-4107-11ea-b8c4-fa163e074e61_660.jpg Наталья Андрейченко Фото: Dmitriy Vorontsov/Russian Look

Представитель актрисы Наталья Андрейченко Ян Трунцев раскрыл обстоятельства её пропажи в Мексике. По его словам, накануне исчезновения актриса поехала в гости к подруге.

Она в гости поехала за рулём к подруге. Там они провели какое-то время и потом она уехала обратно к себе домой, — поделился с Teleprogramma.pro пиар-директор звезды.

Он добавил, что у знаменитости в мексиканском Канкуне свой дом. Здесь она отдыхает и занимается духовными практиками. По его словам, телефон звезды по-прежнему недоступен, хотя до этого актриса всегда была на связи.

Телефон у неё всегда включен, но сейчас дозвониться почему-то невозможно. Наедине с собой она точно не могла остаться. Она всегда была на связи. У нас много рабочих вопросов, которые надо все время обсуждать, — пояснил Трунцев.

Он добавил, что связи с актрисой нет вторые сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что представители звезды пытаются связаться с сыном актрисы, который живёт в Швейцарии.