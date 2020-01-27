Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко не выходит на связь после похода в гости к подруге в Мексике.
По словам представителя актрисы Яна Трунцева, с Андрейченко не могут связаться более суток.
В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 15:00, сказав о плохом самочувствии и усталости, её клонило в сон, — рассказал он.
Трунцев уточнил, что артистка перестала выходить на связь после того, как села в автомобиль.
Представитель Андрейченко отметил, что в последние дни он почти каждый день обсуждал с ней новый проект. Иногда она пропадала, но не на два дня. Сейчас вся команда очень беспокоится.
Наталья накануне болела. Она плавала в бассейне, и у неё поднималась температура. Она простудила ухо, и из-за этого произошло воспаление, и она пила антибиотики, — сообщил он.
Трунцев добавил, что в настоящее время пытается связаться с сыном актрисы, который живёт в Швейцарии,
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