https://static.news.ru/photo/63f639e4-40e2-11ea-982c-fa163e074e61_660.jpg Наталья Андрейченко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко не выходит на связь после похода в гости к подруге в Мексике.

По словам представителя актрисы Яна Трунцева, с Андрейченко не могут связаться более суток.

В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 15:00, сказав о плохом самочувствии и усталости, её клонило в сон, — рассказал он.

Трунцев уточнил, что артистка перестала выходить на связь после того, как села в автомобиль.

Представитель Андрейченко отметил, что в последние дни он почти каждый день обсуждал с ней новый проект. Иногда она пропадала, но не на два дня. Сейчас вся команда очень беспокоится.

Наталья накануне болела. Она плавала в бассейне, и у неё поднималась температура. Она простудила ухо, и из-за этого произошло воспаление, и она пила антибиотики, — сообщил он.

Трунцев добавил, что в настоящее время пытается связаться с сыном актрисы, который живёт в Швейцарии, передаёт «360».

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая и модель Виктория Боня пропала из Instagram после того, как отправилась в Перу. При поиске её аккаунта соцсеть показывает сообщение об ошибке.