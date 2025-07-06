Футболисты ЦСКА и «Локомотива» устроили массовую драку после матча

Футболисты академий ЦСКА и «Локомотива» устроили массовую драку после матча Юношеской футбольной лиги, сообщает Telegram-канал Sport Baza. Игра проходила на столичной «Сапсан-Арене» и закончилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.

В потасовке приняли участие более 40 человек. У «Локомотива» были удалены Кирилл Комаров, Михаил Вишняков и Александр Беспалов. В ЦСКА красные карточки получили Тамерлан Шанхоев, Мхитар Давидян, Дмитрий Рамонов, Тимур Хужахметов и Сослан Бетеев.

Ранее стало известно, что товарищеская встреча футбольных клубов «Краснодар» и махачкалинского «Динамо» была омрачена крупной потасовкой в конце первого тайма. Конфликт на поле быстро перерос в массовую драку с участием игроков и персонала обеих команд.

До этого сообщалось, что экс-нападающий «Динамо», «Локомотива» и «Краснодара» Федор Смолов может продолжить карьеру за рубежом. К 35-летнему футболисту проявили интерес клубы из чемпионатов Катара и ОАЭ. Речь идет о клубах, не претендующих на высокие места в турнирных таблицах. Потенциальные работодатели предлагают Смолову контракт с относительно небольшой зарплатой.