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06 июля 2025 в 13:22

Футболисты ЦСКА и «Локомотива» устроили массовую драку после матча

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футболисты академий ЦСКА и «Локомотива» устроили массовую драку после матча Юношеской футбольной лиги, сообщает Telegram-канал Sport Baza. Игра проходила на столичной «Сапсан-Арене» и закончилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.

В потасовке приняли участие более 40 человек. У «Локомотива» были удалены Кирилл Комаров, Михаил Вишняков и Александр Беспалов. В ЦСКА красные карточки получили Тамерлан Шанхоев, Мхитар Давидян, Дмитрий Рамонов, Тимур Хужахметов и Сослан Бетеев.

Ранее стало известно, что товарищеская встреча футбольных клубов «Краснодар» и махачкалинского «Динамо» была омрачена крупной потасовкой в конце первого тайма. Конфликт на поле быстро перерос в массовую драку с участием игроков и персонала обеих команд.

До этого сообщалось, что экс-нападающий «Динамо», «Локомотива» и «Краснодара» Федор Смолов может продолжить карьеру за рубежом. К 35-летнему футболисту проявили интерес клубы из чемпионатов Катара и ОАЭ. Речь идет о клубах, не претендующих на высокие места в турнирных таблицах. Потенциальные работодатели предлагают Смолову контракт с относительно небольшой зарплатой.

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Локомотив
футбол
драки
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