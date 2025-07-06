Озвучены наиболее востребованные профессии для выпускников в России Депутат Бессараб: строительная отрасль наиболее востребована в России

Самыми востребованными для российских выпускников рабочими профессиями являются, как и раньше, специальности в сфере строительства, заявила депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб в комментарии для Lenta.ru. По ее словам, наиболее популярные вакансии можно прогнозировать на основе текущей ситуации в каком-либо регионе.

Например, идет строительство завода, и мы можем предугадать, что через три года после строительства и поставки оборудования туда понадобятся токари, слесари, фрезеровщики и так далее. Или, наоборот, стекольный завод, и нужны стекольщики, — сказала парламентарий.

Ранее стало известно, что российские работодатели стали чаще рассматривать людей предпенсионного возраста в качестве работников. Согласно имеющейся информации, количество приглашений на работу лиц старше 50 лет в нынешнем году возросло на 95%, до 5,1 млн. Гражданам этой возрастной группы чаще всего предлагают рабочие места в сферах обслуживания, продаж, логистики, производства и недвижимости. Основными критериями для работодателей являются опыт и квалификация таких сотрудников.