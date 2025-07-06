Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 13:18

Озвучены наиболее востребованные профессии для выпускников в России

Депутат Бессараб: строительная отрасль наиболее востребована в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми востребованными для российских выпускников рабочими профессиями являются, как и раньше, специальности в сфере строительства, заявила депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб в комментарии для Lenta.ru. По ее словам, наиболее популярные вакансии можно прогнозировать на основе текущей ситуации в каком-либо регионе.

Например, идет строительство завода, и мы можем предугадать, что через три года после строительства и поставки оборудования туда понадобятся токари, слесари, фрезеровщики и так далее. Или, наоборот, стекольный завод, и нужны стекольщики, — сказала парламентарий.

Ранее стало известно, что российские работодатели стали чаще рассматривать людей предпенсионного возраста в качестве работников. Согласно имеющейся информации, количество приглашений на работу лиц старше 50 лет в нынешнем году возросло на 95%, до 5,1 млн. Гражданам этой возрастной группы чаще всего предлагают рабочие места в сферах обслуживания, продаж, логистики, производства и недвижимости. Основными критериями для работодателей являются опыт и квалификация таких сотрудников.

Светлана Бессараб
строительство
профессии
специальности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
7 июля: тайны купальской ночи и приметы на любовь. Узнай, что запрещено!
Критика из-за дочери, переезд в США, личная жизнь: где сейчас Задорожная
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготы для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.