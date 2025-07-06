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06 июля 2025 в 13:02

Съедите весь тазик: витаминный салат из кабачков и моркови — вкусно очень

Съедите весь тазик: витаминный салат из кабачков и моркови — вкусно очень Съедите весь тазик: витаминный салат из кабачков и моркови — вкусно очень Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это потрясающе вкусное блюдо готовится очень просто! Рецепт салата из кабачков и моркови — на NEWS.ru.

Нам понадобятся 1 молодой кабачок, 1 сочная морковь, 2 дольки чеснока, 50 мл ароматного оливкового масла холодного отжима, 5 мл свежевыжатого лимонного сока, немного соли и молотого перчика. Для украшения выбирайте, что хотите: петрушку, или укроп, или их тандем. Разумеется, салатик будет вкуснее и полезнее, если вы купите свежую зелень.

Овощи нашинковать тонкой соломкой при помощи специальной терки для корейской моркови. В разогретой сковороде с толстым дном сначала обжарить морковь до легкого размягчения (4 минуты). Добавить кабачки и готовить на умеренном огне, пока овощи не приобретут нежную текстуру (еще 4 минуты).

Далее отправляем туда измельченный чеснок, приправляем солью, перцем и поливаем цитрусовым соком. Готовый салат из кабачков и моркови украсить рубленой зеленью.

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Алина Ясинская
А. Ясинская
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