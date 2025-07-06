«Стремятся нанести ущерб»: названа цель атаки ВСУ на Новороссийск

ВСУ атаковали Новороссийск безэкипажными катерами, чтобы получить медийный успех, уверен военный эксперт Юрий Кнутов. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что нанести серьезный ущерб Черноморскому флоту невозможно, но даже незначительные повреждения на Украине любят преподносить как серьезную победу.

Новороссийск — это база нашего Черноморского флота. Естественно, противник стремится нанести ущерб для того, чтобы иметь какой-то медийный успех, потому что серьезный ущерб нанести невозможно, но даже какие-то повреждения на Украине любят пиарить как очень крупную перемогу — победу. Поэтому предпринимаются подобного рода удары, — высказался Кнутов.

Он также связал атаку на Новороссийск с недавним разговором президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа о том, что США за деньги готовы предоставить сотни тысяч беспилотников для ВСУ. По словам военэксперта, этот разговор мог послужить сигналом для ВСУ, что экономить дроны нет смысла.

Разговор Трампа и Зеленского мог послужить сигналом для ВСУ, чтобы они начали более активно применять дроны, потому что экономить их нет смысла. Якобы в ближайшее время они могут появиться из тех же США и других стран. Поэтому и атака на Новороссийск, и атака обычными беспилотниками самолетного типа — это провокация с целью поддержать моральный дух украинского населения, военных и попытаться продемонстрировать, что Украина готова к затяжной войне, — заключил Кнутов.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что военные Черноморского флота России ликвидировали три украинских безэкипажных катера. По данным ведомства, суда были ликвидированы в акватории Черного моря.