Телеведущая и модель Виктория Боня пропала из Instagram после того, как отправилась в Перу. При поиске её аккаунта соцсеть показывает сообщение об ошибке.
Перед поездкой звезда спрашивала у фанатов, как правильно готовиться к путешествию. Она уточняла, что собирается в джунгли, где обитают племена каннибалов. Вскоре после этого её страница стала недоступна.
Однако администраторы Бони заверили поклонников, что её аккаунт скоро восстановится.
Как ранее писал NEWS.ru, модель и ведущая Виктория Боня сняла видеоролик о своём новом доме в Лондоне, куда переехала с дочкой Анджелиной. Дизайн комнат нового жилья теледивы выполнен в серых тонах, кухня, по-современному, соединяется с гостиной.
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