https://static.news.ru/photo/a83afd86-3f81-11ea-963f-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: victoriabonya/twitter.com

Телеведущая и модель Виктория Боня пропала из Instagram после того, как отправилась в Перу. При поиске её аккаунта соцсеть показывает сообщение об ошибке.

Перед поездкой звезда спрашивала у фанатов, как правильно готовиться к путешествию. Она уточняла, что собирается в джунгли, где обитают племена каннибалов. Вскоре после этого её страница стала недоступна.

Однако администраторы Бони заверили поклонников, что её аккаунт скоро восстановится.

Как ранее писал NEWS.ru, модель и ведущая Виктория Боня сняла видеоролик о своём новом доме в Лондоне, куда переехала с дочкой Анджелиной. Дизайн комнат нового жилья теледивы выполнен в серых тонах, кухня, по-современному, соединяется с гостиной.