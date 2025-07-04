Турция отказалась комментировать информацию о «коалиции дронов» Анкара не стала комментировать данные о вступлении в «коалицию дронов» для Киева

Анкара не комментирует сообщения о присоединении к «коалиции дронов» по закупкам беспилотников для Украины, заявили корреспонденту РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Там подчеркнули, что позиция страны по украинскому кризису предельно ясна и неоднократно высказывалась. На уточняющие вопросы представитель администрации турецкого лидера отвечать отказался.

Турция выступает за справедливый мир и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта, — сказал собеседник агентства.

Ранее Министерство обороны Латвии распространило информацию о том, что Бельгия и Турция намерены присоединиться к так называемой коалиции дронов под руководством Великобритании и Латвии. По утверждению министерства, в ней состоят страны, закупающие дроны для ВСУ.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что самый эффективный способ защитить города России от украинских дронов — активно вести радиоэлектронную борьбу. По его словам, она должна осуществляться на всех уровнях.