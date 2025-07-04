Кинофестиваль «Алые паруса» имени Ланового открылся в Артеке в Крыму

В МДЦ «Артек» в Крыму состоялось торжественное открытие XXXIII международного кинофестиваля «Алые паруса» имени В. С. Ланового, передает корреспондент NEWS.ru. Церемония прошла на площадке «Артек Арена», собравшей артековцев и гостей со всего мира.

На сцене выступили народные и заслуженные артисты России, среди которых Юрий Чернов, Наталья Гвоздикова, Алёна Яковлева, Ольга Прокофьева и многие другие. Специальным гостем фестиваля стал вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова. С экрана «Артек Арены» участников приветствовали глава Республики Крым Сергей Аксенов и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

Режиссер мероприятия Елена Таланова использовала искусственный интеллект, чтобы «оживить» архивные фотографии детского лагеря. Артековцы смогли погрузиться в историю, увидев на экране спортивные состязания и будни лагеря, что объединило подростков с артистами старшего поколения. В зале царила атмосфера единства, когда артисты исполнили значимые песни разных лет, а на экране демонстрировались кадры с героями Великой Отечественной войны.

Основная программа фестиваля включает создание короткометражек воспитанниками смены, изучение кинонаследия и общение с мэтрами, которые делятся секретами своей профессии. В этом году ожидается более 60 мастер-классов и творческих встреч. Также артековцы смогут посмотреть 32 конкурсных фильма, включая игровые и анимационные картины.

Кинофестиваль «Алые паруса» продолжает традиции, объединяя поколения и вдохновляя молодых творцов на создание собственного кино. Фестиваль продлится до 9 июля.

Ранее актер Федор Добронравов заявил на пресс-конференции, посвященной XХ Международному кинофестивалю семейных и детских фильмов «В кругу семьи», что сразу согласился на предложение стать художественным руководителем мероприятия. По его мнению, Россия является «одной из немногих стран, где чтут традиционные, правильные, христианские ценности».