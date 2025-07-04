Перестрелка в Нальчике попала под прицел Следственного комитета СК: перестрелка в Нальчике привела к возбуждению уголовного дела

Перестрелка в Нальчике привела к возбуждению уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, передает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии. По версии следствия, на пересечении улиц Ногмова и Ленина в городе Нальчике было совершено нападение на сотрудников ГИБДД МВД по КБР. Нападавший был ликвидирован. Один из правоохранителей получил ранения и госпитализирован.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что стрельба в Нальчике началась с обычной проверки документов нарядом дорожно-патрульной службы. По предварительной информации, из машины, которую остановил сотрудник ДПС, внезапно выскочил мужчина с ножом и с ходу атаковал полицейского, нанеся ему тяжелые ранения. При этом задержание одного из нападавших на полицейского в республике попало на видео.