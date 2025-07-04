Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 21:14

Перестрелка в Нальчике попала под прицел Следственного комитета

СК: перестрелка в Нальчике привела к возбуждению уголовного дела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перестрелка в Нальчике привела к возбуждению уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, передает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии. По версии следствия, на пересечении улиц Ногмова и Ленина в городе Нальчике было совершено нападение на сотрудников ГИБДД МВД по КБР. Нападавший был ликвидирован. Один из правоохранителей получил ранения и госпитализирован.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что стрельба в Нальчике началась с обычной проверки документов нарядом дорожно-патрульной службы. По предварительной информации, из машины, которую остановил сотрудник ДПС, внезапно выскочил мужчина с ножом и с ходу атаковал полицейского, нанеся ему тяжелые ранения. При этом задержание одного из нападавших на полицейского в республике попало на видео.

Следственный комитет
перестрелки
полицейские
Нальчик
уголовные дела
Кабардино-Балкария
полиция
поножовщина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы англицизмы, от которых нужно очистить русский язык
Telegram столкнулся с масштабным сбоем
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Миронов сделал необычное предложение по ипотекам для многодетных семей
Юрист раскрыл, что грозит вымогавшим у Смолова миллионы рублей
Жителей российского города оставили вне Сети
В Москве задымление на одной станции вызвало сбои в движении поездов
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.