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04 июля 2025 в 20:51

В МИД высказались о санкциях США в отношении Кубы

Захарова назвала новые санкции США против Кубы незаконными

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия осуждает ужесточение санкционной политики США в отношении Кубы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также подтвердила курс Москвы на укрепление стратегического партнерства с Гаваной, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Для нас категорически неприемлемы любые проявления одностороннего санкционного воздействия на суверенные независимые государства в нарушение Устава ООН, общепризнанных норм и принципов международного права, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет ужесточать санкции против России, поскольку рестрикции обходятся Западу в миллиарды долларов. По словам политика, он надеется на достижение договоренностей по Украине.

До этого профессор кафедры рекламы Сергей Зайнуллин отметил, что с России могут снять часть санкций США в течение пяти лет. Он также допустил выход из санкционного режима некоторых европейских стран, например Венгрии и Словакии. При этом снятие антироссийских ограничений ЕС станет возможным только при кардинальной смене политического курса в европейских странах, подчеркнул эксперт.

Мария Захарова
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