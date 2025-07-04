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04 июля 2025 в 20:31

В Грузии предложили помиловать оппозиционеров при одном условии

В Грузии предложили оппозиционерам помилование за их участие в выборах

Михаил Кавелашвили Михаил Кавелашвили Фото: Georgian Parliament/Global Look Press

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что помилует осужденных оппозиционных лидеров, если они выразят намерение участвовать в предстоящих 4 октября местных выборах. Они получили сроки за неявку на заседание парламентской комиссии.

Предлагаю всем осужденным политикам обратиться ко мне с заявлением о помиловании и подтвердить в нем желание участвовать в выборах. В случае подобного обращения незамедлительно издам акт о помиловании соответствующих заключенных, — написал Кавелашвили.

Ранее Михаил Кавелашвили заявил, что грузинский народ не должен отказываться от своей самобытности ради европейской идентичности. По его словам, без своих языка и религии грузины не могут сохраниться как нация. Он призвал Запад прекратить искусственные вмешательства во внутригосударственные процессы республики. По его словам, только в таком случае в стране обязательно состоится дискуссия о том, что принесет Европа Грузии, и наоборот.

До этого сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию, призывающую не признавать действующую власть Грузии легитимной и бойкотировать ее. В тексте документа бывший президент республики Саломе Зурабишвили признается действующим главой государства.

Грузия
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Михаил Кавелашвили
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