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04 июля 2025 в 20:13

Известный врач призвал россиян с одним заболеванием не читать новости

Врач Мясников призвал россиян с атеросклерозом не читать новости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не читать новости из-за возможного стресса. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор заявил, что людям с атеросклерозом стоит отказаться от этой привычки.

Если у вас уже есть атеросклероз, есть [холестериновые] бляшки, вы должны быть теперь разумным эгоистом. <...> Не читайте новости, если не можете держать их в стороне, — посоветовал врач.

Ранее Мясников назвал «бредом сивой кобылы» частое утверждение медиков, что у пациентов густая кровь. По его словам, на самом деле это не говорит о ее повышенной вязкости. Доктор добавил, что если пациент услышал от врача такую фразу, то ему нельзя самостоятельно принимать разжижающие кровь препараты, такие как аспирин, поскольку это может создать угрозу для жизни.

До этого Мясников заявил, что в каждом доме обязательно должны быть два прибора для здоровья, а именно глюкометр и пульсоксиметр. По его словам, это «элементарные вещи». Особенно важно иметь в доме такие приборы людям в возрасте. Врач подчеркнул, что домашняя диагностика может предотвратить осложнение заболеваний или даже предупредить их.

Александр Мясников
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