«Поддерживал тысячи»: известный юморист прокомментировал арест Карапетяна

Российский юморист Гарик Мартиросян выразил обеспокоенность арестом предпринимателя Самвела Карапетяна. Супруга комика Жанна Левина опубликовала заявление мужа в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Мартиросян отметил, что его часто спрашивают о ситуации вокруг «крупного бизнесмена и мецената».

Самвел Карапетян всегда помогал и поддерживал тысячи армян, в том числе и меня, во многих вопросах. Конечно, я обеспокоен этой ситуацией и надеюсь, что будет найдено положительное решение в самое ближайшее время, то есть господин Карапетян будет освобожден и вернется к своей семье, — приводятся слова артиста.

Он выразил уверенность в том, что его соотечественник «с честью выйдет из этой сложной ситуации». Мартиросян пожелал сил и мужества предпринимателю и его семье.

Ранее сообщалось, что в Ереване начался митинг в поддержку Карапетяна. Бизнесмена пришли поддержать его дочь, жена и сын. По данным журналистов, здесь же присутствуют представители Армянской церкви, включая главу Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископа Езраса.