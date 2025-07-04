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04 июля 2025 в 20:26

«Поддерживал тысячи»: известный юморист прокомментировал арест Карапетяна

Комик Мартиросян прокомментировал арест бизнесмена Карапетяна

Гарик Мартиросян Гарик Мартиросян Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Российский юморист Гарик Мартиросян выразил обеспокоенность арестом предпринимателя Самвела Карапетяна. Супруга комика Жанна Левина опубликовала заявление мужа в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Мартиросян отметил, что его часто спрашивают о ситуации вокруг «крупного бизнесмена и мецената».

Самвел Карапетян всегда помогал и поддерживал тысячи армян, в том числе и меня, во многих вопросах. Конечно, я обеспокоен этой ситуацией и надеюсь, что будет найдено положительное решение в самое ближайшее время, то есть господин Карапетян будет освобожден и вернется к своей семье, — приводятся слова артиста.

Он выразил уверенность в том, что его соотечественник «с честью выйдет из этой сложной ситуации». Мартиросян пожелал сил и мужества предпринимателю и его семье.

Ранее сообщалось, что в Ереване начался митинг в поддержку Карапетяна. Бизнесмена пришли поддержать его дочь, жена и сын. По данным журналистов, здесь же присутствуют представители Армянской церкви, включая главу Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископа Езраса.

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