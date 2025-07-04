В Совфеде дали совет западным политикам в отношении России Карасин: Западу необходимо привыкать к тому, что Россия выбирает свой путь

Западным политикам необходимо привыкать к тому, что Россия выбирает свой собственный путь и может иногда об этом напоминать, заявил председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин в эфире телеканала «Россия 24». Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что он остался неудовлетворенным после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Ничего страшного, надо привыкать к тому, что Россия выбирает свой собственный путь, свой собственный рецепт, и она может это повторять иногда для того, чтобы утвердить собеседника в том, что это серьезно, — сказал Карасин.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Трамп ведет себя как героиня Алисы Фрейндлих из фильма «Служебный роман», чье неодобрение указывало на качество сапог. По его словам, недовольство главы Белого дома действиями России относительно Украины свидетельствует о верности решений Москвы.

До этого Карасин резко раскритиковал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о России как об угрозе «на 360 градусов». Сенатор подчеркнул, что подобные необдуманные высказывания высокопоставленных лиц ЕС только накаляют международную обстановку. По его мнению, европейским дипломатам следует более ответственно подходить к формулировкам.