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04 июля 2025 в 21:16

В Румынии медведь растерзал байкера

ВВС News: медведь растерзал байкера в Румынии под предупреждающим знаком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жестокое нападение бурого медведя унесло жизнь мотоциклиста на знаменитом маршруте Трансфэгэрашан в Румынии, пишет ВВС News. Трагедия произошла после того, как водитель остановился рядом с предупреждающей табличкой «Не кормить медведей».

В этот момент на него напало животное. Хищник утащил свою жертву в глубокий овраг, расположенный рядом с дорогой. Глубина обрыва составила около 80 метров.

Спасательные службы оперативно выехали на место, однако их усилия оказались тщетными. Пострадавший получил несовместимые с жизнью повреждения еще до их прибытия.

К сожалению, он уже был мертв, когда мы прибыли. Травмы были крайне тяжелыми. Хотя на нем были шлем и полная защитная экипировка, этого оказалось недостаточно, — отметил руководитель службы горного спасения Ион Сандулою.

Ранее сообщалось, что на Сахалине застрелили медведицу, которая убила двух человек у Корсаковской трассы. По данным источника, зверя сутки гоняли по лесу, прежде чем ликвидировать. Специалисты назвали поведение медведицы странным и нехарактерным для вида, поскольку она почти не реагировала на выстрелы.

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