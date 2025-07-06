Школьника задержали за попытку подорвать здание МВД России Подростка задержали за попытку подорвать здание МВД в Дагестане

Подростка задержали за подготовку теракта у здания МВД в Буйнакске, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана. По его данным, несовершеннолетний намеревался заложить взрывное устройство.

Задержан несовершеннолетний, планировавший подорвать взрывное устройство у здания МВД в Буйнакске, — отметили в правоохранительных органах.

Ранее жителя Амурской области задержали при попытке поджога здания военкомата. Его заключили под стражу. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Челябинский областной суд до этого вынес приговор местному жителю, задержанному ФСБ весной 2025 года. Подсудимый признан виновным в поджоге объекта связи по указанию иностранного куратора и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Росфинмониторинг между тем сообщил, что в России в реестре террористов и экстремистов числится более 155 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. Среди подростков, включенных в этот список, один 14 лет, 23 — 15 лет, 46 — 16 лет, а 85 — 17-летние.