Названо пугающее число школьников в списке террористов и экстремистов В России в списке террористов и экстремистов числятся 155 подростков

В России в реестре террористов и экстремистов числится более 155 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росфинмониторинга. Среди подростков, включенных в реестр, один 14 лет, 23 — 15 лет, 46 — 16 лет, а 85 — 17-летние.

Общее число всех лиц, признанных причастными к террористической или экстремистской деятельности, превышает 17,9 тысячи человек. Лицам и организациям из реестра запрещено сотрудничать с прессой, публиковать материалы в интернете, проводить публичные акции и участвовать в выборах. Они также не могут пользоваться финансовыми услугами за исключением уплаты налогов, выплаты зарплат и компенсации ущерба.

Ранее Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов публициста Анатолия Несмияна, известного также под псевдонимом Эль Мюрид. Он был фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. Причиной стала публикация Несмияна от 22 марта 2024 года, в которой он прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле».

В Госдуму тем временем внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение законодательства о деятельности иноагентов в России. В случае принятия поправки уголовная ответственность будет наступать при повторном нарушении после однократного привлечения к административной ответственности.