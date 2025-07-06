Потерявший в метро все пальцы на ноге мужчина стал мультимиллионером People: житель Нью-Йорка получил компенсацию $23 млн за потерю пальцев в метро

Потерявший все пальцы на ноге после падения на рельсы метро житель Нью-Йорка Марюф Хоссейн спустя восемь лет получил компенсацию в $23 млн (почти 2 млрд рублей) по решению суда, передает издание People. По словам журналистов, ему удалось выиграть процесс против транспортных властей города.

Летом 2017 года мужчина упал с платформы станции «Паркчестер-авеню» и попал под поезд, получив сильные травмы, говорится в материале. Его левая стопа была практически полностью раздроблена, из-за чего медикам пришлось ампутировать на ней все пальцы.

Ранее стало известно, что семья мальчика, которого покалечили бойцовские собаки в Копейске Челябинской области, также через восемь лет смогла добиться компенсации от хозяина животных по решению суда. Владелец агрессивных псов выплатил пострадавшему 400 тысяч рублей. Также ему назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ. Примечательно, что заводчик собак так и не признал свою вину за случившееся и не попросил прощения у семьи изувеченного ребенка.