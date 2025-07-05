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05 июля 2025 в 16:20

Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсации через восемь лет

Под Челябинском заводчик собак выплатил 400 тысяч рублей покалеченному мальчику

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владелец бойцовских собак из Копейска, расположенного в Челябинской области, выплатил 400 тысяч рублей семье мальчика, которого покалечили его питомцы еще в 2017 году, сообщает портал 74.ru. Известно, что заводчик псов не стал признавать свою вину и не извинился перед потерпевшим за инцидент.

Хозяина бойцовских псов Александра Королева обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Вину мужчина не признал и не извинился перед семьей. В итоге ему назначили 300 часов обязательных работ и 400 тысяч рублей компенсации, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о нападении бойцовской собаки на четырехлетнего ребенка в Пензе. Пес набросился на мальчика вблизи реки Старая Сура, вырвав его из рук матери и прокусив ногу. Женщина не смогла самостоятельно вырвать из зубов животного своего ребенка. После в дело вмешались мужчины, которые выгуливали эту собаку без намордника и поводка, а затем скрылись с места инцидента. Однако их лица попали в объектив камеры видеонаблюдения.

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