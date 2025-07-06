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06 июля 2025 в 13:08

Минтранс сообщил радостные новости для застрявших в аэропортах россиян

Минтранс: российские аэропорты начали входить в плановый режим работы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские аэропорты постепенно возвращаются к нормальному режиму работы, заявили в пресс-службе Минтранса РФ. Там отметили, что в настоящее время авиаперевозчики выполняют рейсы в соответствии с установленным расписанием.

По состоянию на утро 6 июля все аэропорты постепенно входят в плановый режим работы, рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану на день, — сказано в сообщении ведомства.

В настоящее время ограничения на полеты продолжают действовать в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля. Представители министерства отмечают отсутствие массового скопления пассажиров в аэропортах, однако подтверждают наличие очередей у билетных касс.

Ранее в пресс-службе аэропорта Шереметьево предупредили пассажиров о возможном увеличении времени ожидания вылетов. Представители воздушной гавани пояснили, что такие меры принимаются для обеспечения максимального уровня безопасности.

До этого в Ассоциации туроператоров России отмечали, что все железнодорожные билеты по маршруту Санкт-Петербург — Москва были раскуплены. Такой ажиотаж возник после масштабных нарушений авиасообщения между двумя городами.

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