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05 июля 2025 в 11:15

Актриса Алёна Яковлева провела мастер-класс для артековцев

Алёна Яковлева Алёна Яковлева Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Алые паруса»

На открывшемся в МДЦ «Артек» XXXIII международном детском кинофестивале «Алые паруса» в Крыму актриса Алёна Яковлева провела мастер-класс. Артистка рассказала артековцам о своем опыте работы в театре и кино. Особое внимание она уделила исполненной ею роли главного врача в сериале «Склифосовский», а также поделилась мистическими событиями, которые произошли с ней после работы над «Мастером и Маргаритой».

Это произведение (роман «Мастер и Маргарита». — NEWS.ru) нельзя трогать. После этой работы со мной стали происходить странные вещи, — сказала Яковлева.

Актриса добавила, что ее дочь сыграла роль Маргариты, после чего начала сильно болеть.

Это было непросто, но я верю, что искусство имеет свою силу, — добавила Алёна Яковлева.

Она отметила, что настоящая актриса должна быть готова к любым вызовам и справляться с разнообразными ролями. Артистка выразила сожаление из-за редких предложений сыграть в сказках, особенно роли ведьм, которые ей очень нравятся. По мнению Яковлевой, новые роли не только обогащают ее актерский опыт, но и меняют ее саму как личность.

Мастер-класс Алёны Яковлевой стал настоящим праздником для артековцев, вдохновив их на новые творческие свершения и погружение в мир театра и кино.

Торжественное открытие XXXIII международного кинофестиваля «Алые паруса» имени В. С. Ланового состоялось в Крыму 2 июля. Церемония прошла на площадке «Артек Арена», собравшей артековцев и гостей со всего мира. Фестиваль продлится до 9 июля.

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