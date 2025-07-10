Ищущие пропавших без вести волонтеры сделали жуткую находку El Tiempo: в Мексике волонтеры обнаружили 42 мешка с человеческими останками

Волонтеры, занимающиеся поиском пропавших без вести людей в Мексике, обнаружили более 40 мешков, заполненных человеческими останками, передает издание El Tiempo. По данным авторов, жуткая находка была сделана в строящемся здании в муниципалитете Сапопане штата Халиско.

Как сказано в материале, это не первая подобная находка в данном строении. В феврале прошлого года там же нашли мешки с останками 37 человек. Только за последний июнь-июль стало известно о 54 мешках с расчлененными человеческими телами. Журналисты связывают это с деятельностью в регионе картеля «Нового поколения Халиско».

Ранее издание People сообщало, что американские правоохранители обнаружили скелет 73-летней женщины-детектива в отставке в ворохе мусора. Инцидент произошел в городе Гластонбери, штат Коннектикут.

До этого бывший менеджер морга Гарвардской медицинской школы Седрик Лодж признался, что воровал и продавал останки умерших. Это позволило 57-летнему мужчине заработать несколько десятков тысяч долларов. Воровать и продавать останки подозреваемому помогала его супруга Дениз.