Беру лаваш и превращаю в мексиканскую вкусняху — энчилады за 30 минут

Эти мексиканские энчилады из лаваша — быстрый способ приготовить яркое и сытное блюдо без специальных ингредиентов. Ароматная курица с овощами, расплавленный сыр и хрустящая корочка делают их идеальным вариантом для семейного ужина.
Ингредиенты:
- лаваш — 1 упаковка;
- куриное филе — 400 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- вода — 150 мл;
- чеснок — 1 зубчик;
- зелень — 1 пучок;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- сыр — 300–400 г;
- желток — 1 шт.;
- соль, специи — по вкусу.
Приготовление:
- Обжарьте лук, курицу и морковь 10 минут.
- Добавьте перец, томатную пасту, воду, специи и тушите 15 минут.
- В конце добавьте чеснок и зелень.
- Лаваш нарежьте, выложите начинку с кукурузой и сыром, сверните рулетами.
- Выложите на противень, смажьте желтком, посыпьте сыром.
- Запекайте при 170–180 °C до золотистой корочки.
Ранее сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо без хлопот.