Беру лаваш и превращаю в мексиканскую вкусняху — энчилады за 30 минут

Беру лаваш и превращаю в мексиканскую вкусняху — энчилады за 30 минут

Эти мексиканские энчилады из лаваша — быстрый способ приготовить яркое и сытное блюдо без специальных ингредиентов. Ароматная курица с овощами, расплавленный сыр и хрустящая корочка делают их идеальным вариантом для семейного ужина.

Ингредиенты:

лаваш — 1 упаковка;

куриное филе — 400 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

вода — 150 мл;

чеснок — 1 зубчик;

зелень — 1 пучок;

кукуруза консервированная — 1 банка;

сыр — 300–400 г;

желток — 1 шт.;

соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

Обжарьте лук, курицу и морковь 10 минут. Добавьте перец, томатную пасту, воду, специи и тушите 15 минут. В конце добавьте чеснок и зелень. Лаваш нарежьте, выложите начинку с кукурузой и сыром, сверните рулетами. Выложите на противень, смажьте желтком, посыпьте сыром. Запекайте при 170–180 °C до золотистой корочки.

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