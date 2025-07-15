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15 июля 2025 в 08:22

Беру лаваш и превращаю в мексиканскую вкусняху — энчилады за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти мексиканские энчилады из лаваша — быстрый способ приготовить яркое и сытное блюдо без специальных ингредиентов. Ароматная курица с овощами, расплавленный сыр и хрустящая корочка делают их идеальным вариантом для семейного ужина.

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 упаковка;
  • куриное филе — 400 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • вода — 150 мл;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • зелень — 1 пучок;
  • кукуруза консервированная — 1 банка;
  • сыр — 300–400 г;
  • желток — 1 шт.;
  • соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Обжарьте лук, курицу и морковь 10 минут.
  2. Добавьте перец, томатную пасту, воду, специи и тушите 15 минут.
  3. В конце добавьте чеснок и зелень.
  4. Лаваш нарежьте, выложите начинку с кукурузой и сыром, сверните рулетами.
  5. Выложите на противень, смажьте желтком, посыпьте сыром.
  6. Запекайте при 170–180 °C до золотистой корочки.

Ранее сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо без хлопот.

еда
Мексика
лаваш
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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