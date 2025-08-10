Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025

«Автор бестселлеров»: Трамп выдвинул кандидатуру зампостпреда США при ООН

Трамп предложил главу пресс-службы Госдепа Брюс как зампостпреда США при ООН

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что выдвинул руководителя пресс-службы Государственного департамента Тэмми Брюс на пост заместителя постоянного представителя США при ООН. Уточняется, что Брюс возглавляла пресс-службу Госдепартамента с января.

Я рад объявить, что выдвигаю Тэмми Брюс, выдающуюся патриотку, известную на телевидении личность и автора бестселлеров, в качестве следующего заместителя постоянного представителя Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций в ранге посла, — написал он.

Ранее Трамп уволил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из попечительского совета вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Вместе с ней президент освободил от должности некоторых других членов совета директоров.

Кроме того, Дональд Трамп принял решение об увольнении руководителя бюро трудовой статистики Эрики Макинтарфер. По информации журналистов, причиной стали опубликованные ведомством «шокирующие» слабые показатели американского рынка труда. В тот же день о досрочной отставке объявила член Совета управляющих Федеральной резервной системы страны Адриана Куглер.

