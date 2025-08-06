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06 августа 2025 в 10:28

Найден дом с огромным количеством расчлененных тел

В Мексике под заброшенным домом найдено свыше 30 расчлененных тел

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В мексиканском штате Гуанахуато обнаружено массовое захоронение с останками 32 человек, сообщает телеканал TVguanajuato со ссылкой на местную прокуратуру. Поисковые работы проводились с 30 июля по 2 августа в населенном пункте Ла-Калера. Расчлененные тела находились под заброшенным домом.

Все останки находились в раздробленном состоянии. Для идентификации жертв криминалисты использовали комплексный подход, включающий генетические исследования, антропологический анализ и методы судебной стоматологии. Сам штат Гуанахуато, расположенный в центральной части Мексики, известен высоким уровнем насильственных преступлений, связанных с деятельностью наркокартелей.

Ранее в мексиканском муниципалитете Сапопане (штат Халиско) волонтеры поисковых групп обнаружили 42 мешка с человеческими останками в недостроенном здании. Это уже не первый случай обнаружения подобных находок в данном месте. В феврале 2023 года здесь же были найдены останки 37 человек. Только за июнь и июль текущего года в регионе зафиксировано 54 случая обнаружения мешков с расчлененными телами.

До этого в США в городе Гластонбери (штат Коннектикут) полиция обнаружила скелет 73-летней женщины, в свое время работавшей детективом. Останки были найдены среди скопления мусора.

Мексика
тела
наркокартели
полиция
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