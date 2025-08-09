ВСУ применили новую тактику обстрелов Херсонской области

Украинские войска начали применять новую тактику обстрелов населенных пунктов левобережной части Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, атаку удалось отразить.

На левобережье Днепра минувшей ночью бойцы постов воздушного наблюдения 18-й армии группировки войск «Днепр» сбили 11 украинских дронов «Баба-Яга». Противник применял новую тактику: сначала артудар, затем атака дронами с боеприпасами. Но наши ребята снова доказали — никакие уловки ВСУ им не страшны, — написал Сальдо.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что решение о будущем Константиновки в ДНР будет принято в конце августа. Об этом свидетельствует активизация событий на линии фронта. Дандыкин отметил, что события указывают на более интенсивное движение в направлении ДНР, особенно в районах Константиновки, Дружковки, Славянска и Краматорска.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Курахово восстановили мобильную связь и частично разминировали территорию. По его словам, в городе налаживают электроснабжение. Для жителей начали работать выездные офисы банков, где можно оформить карты и снять наличные.