Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 августа 2025 года

Какой сегодня день — с этим вопросом начинают утро тысячи людей. 10 августа 2025 года — это не просто очередная дата в календаре. В этот день по всему миру и в России отмечается множество праздников — от официальных до необычных, религиозных и памятных. Кто-то сегодня трудится, кто-то отдыхает, а кто-то вспоминает события прошлого. Этот день наполнен смыслом, историей и традициями. Давайте вместе разберемся, какой сегодня праздник, что отмечают, какие события происходили в этот день раньше и кто родился 10 августа.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире

Какие праздники отмечают 10 августа — вопрос, который интересует многих. Сегодня в России и во всем мире отмечают несколько значимых и необычных праздников.

В России — это День строителя. Этот профессиональный праздник традиционно отмечается во второе воскресенье августа, и в 2025 году он выпадает именно на 10 число. Это день признательности всем, кто трудится в сфере строительства — от проектировщиков до бетонщиков. В этот день во многих городах проходят торжественные мероприятия, профессиональные награждения, выставки и концерты.

В Башкортостане сегодня отмечается День пчеловода. Этот праздник подчеркивает важность традиционного ремесла региона — пчеловодства. Башкирский мед известен далеко за пределами республики, и труд пчеловодов здесь особенно уважаем. В этот день проводятся ярмарки, дегустации меда и тематические культурные мероприятия.

Международный день биодизельного топлива — также отмечается ежегодно 10 августа. Он приурочен к годовщине запуска первого двигателя на биодизеле в 1893 году. Этот день напоминает о важности перехода на экологически чистые источники энергии, альтернативные ископаемому топливу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и памятные события

Не все праздники 10 августа официальные. В этот день также отмечают:

День попутного ветра — праздник путешественников, романтиков и всех, кто мечтает о легком пути.

День туркменской дыни — отмечается в Туркменистане, где выращивание дынь — не просто одна из отраслей сельского хозяйства, а культурное достояние.

День лени — день для ничегонеделания и расслабления, призванный напомнить о том, что отдых тоже важен.

День «Побалуйте свою собаку» — неофициальный праздник, в который хозяева балуют своих питомцев лакомствами, прогулками и вниманием.

День долгих проводов — день для душевных прощаний и воспоминаний о тех, кто отправился в путь.

День благодарности группе Duran Duran — музыкальный праздник для фанатов культовой британской группы.

День десерта «Смор» — сладкий повод побаловать себя любимым лакомством.

Все эти необычные праздники в мире создают настроение, добавляют ярких красок в повседневность и дают повод улыбнуться, вспомнить о приятных мелочах и устроить себе маленький праздник даже в самый обычный день.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные и религиозные праздники сегодня

Церковные праздники, отмечаемые сегодня, занимают особое место в православном календаре. Что почитают в этот день православные?

Смоленскую икону Божией Матери, именуемая «Одигитрия» (Путеводительница), — одну из самых почитаемых святынь. Эта икона считается покровительницей путешественников и тех, кто ищет духовный путь. В этот день совершаются праздничные богослужения и крестные ходы.

Апостолов от 70: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, диаконов, которые играли важную роль в ранней христианской церкви. Эти святые — пример самоотверженного служения и верности христианским идеалам.

Эти религиозные праздники напоминают о глубине духовной традиции и значении веры в жизни многих людей.

Памятные даты и события: что произошло 10 августа в разные годы?

Исторические события сегодня дают нам повод задуматься о прошлом и понять, как этот день вписан в мировую историю:

Этот день стал свидетелем множества знаковых событий, изменивших ход развития человеческой цивилизации. Например, в 1500 году португальский мореплаватель Диогу Диаш, отбившись от флотилии Кабрала во время шторма, случайно обнаружил Мадагаскар — остров, который сегодня называют «восьмым континентом» за уникальную экосистему. Что еще стоит вспомнить сегодня?

Эпоха великих географических открытий

19 лет спустя, в 1519 году, началось эпохальное кругосветное плавание Магеллана. Его экспедиция, отправившаяся в путь 10 августа, завершилась через три года, доказав, что Земля является шаром. В этот же день в 1628 году произошла одна из самых известных морских катастроф — во время первого выхода в море затонул шведский флагман «Ваза», который позже был поднят со дна целиком, отреставрирован и сегодня является единственным в мире сохранившимся парусным кораблем XVII века.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Научно-технический прогресс

10 августа 1675 года была заложена Королевская обсерватория в Гринвиче, давшая миру нулевой меридиан и систему часовых поясов. Ровно через 201 год, в 1876 году, в Канаде состоялся первый междугородный телефонный разговор, положивший начало новой эре коммуникаций. А в 1889 году англичане запатентовали винтовую пробку для бутылок — изобретение, совершившее революцию в пищевой промышленности.

Современные достижения

В 1979 году Новороссийск принял специализированную выставку о цементной промышленности, превратившуюся со временем в уникальный тематический музей. А в 2003 году человечество впервые стало свидетелем космической свадьбы — российский космонавт Юрий Маленченко, находясь на МКС, женился на своей невесте, которая находилась на Земле. Этот необычный брак был заключен по видеосвязи и вошел в историю освоения космоса.

Кто родился и кто умер 10 августа?

Этот день в календаре отмечен датами рождения и смерти выдающихся личностей, оставивших яркий след в различных сферах человеческой деятельности. От театра и кино до науки и политики — 10 августа объединяет судьбы тех, кто своими достижениями изменил ход истории и обогатил мировую культуру. Давайте вспомним этих замечательных людей, чьи имена навсегда вписаны в летопись человечества.

Родившиеся в этот день:

Михаил Зощенко (1895) — мастер сатирического рассказа, тонко подмечавший абсурдность повседневной жизни советского человека. Его произведения, наполненные иронией и глубоким психологизмом, остаются актуальными и сегодня.

Олег Стриженов (1929) — легендарный актер советского кино, обладатель неповторимого аристократического обаяния. Его роли в фильмах «Сорок первый» и «Овод» стали классикой отечественного кинематографа. В 1974 году удостоен звания народного артиста СССР.

Анатолий Собчак (1937) — видный политический деятель переходного периода, первый мэр Санкт-Петербурга. Сыграл ключевую роль в формировании новой российской государственности в 1990-е годы, воспитав целую плеяду современных политиков.

Анатолий Собчак Фото: Алексей Варфоломеев /РИА Новости

Ушедшие из жизни:

Генри Мозли (1915) — британский физик-экспериментатор, чьи работы по изучению рентгеновских спектров элементов заложили основы современной атомной физики. Погиб в возрасте 27 лет во время Дарданелльской операции.

Леон Гомон (1946) — французский предприниматель, стоявший у истоков мировой киноиндустрии. Основанная им в 1895 году компания Gaumont стала одной из первых киностудий в мире и продолжает работу по сей день.

Станислав Ростоцкий (2001) — кинорежиссер, создавший пронзительные киноповести о войне и человеческих судьбах. Его фильмы «А зори здесь тихие...» и «Белый Бим Черное ухо» вошли в золотой фонд советского кинематографа.

Заключение

Теперь вы знаете, какой сегодня день в России, что отмечают сегодня в мире и какие события сделали 10 августа уникальной датой в истории. Это день, объединяющий профессиональные, культурные, духовные и исторические аспекты жизни. От Дня строителя и Дня пчеловода до религиозных праздников и необычных дат — 10 августа наполнено смыслом, традициями и памятью. Надеемся, что сегодняшний день принесет вам удачу, вдохновение и попутный ветер в делах. Не забудьте поздравить знакомых, поблагодарить свою собаку и, может быть, просто немного полениться — ведь сегодня и это тоже праздник!