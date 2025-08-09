Готовлю аджику «Персидский закат» — с гранатом и фисташками

Аджика «Персидский закат» с гранатом и фисташками — это роскошный вариант традиционной приправы с восточным характером. Для приготовления потребуется 500 г красного болгарского перца, 200 г острого перца чили, 1 спелый гранат (зерна и 2 ст. л. сока), 50 г очищенных фисташек, 1 ч. л. сушеной мяты, 1 ч. л. молотой гвоздики, 1 ст. л. гранатовой патоки и 1 ч. л. соли.

Перцы запекают целиком до мягкости, очищают от кожицы. Фисташки обжаривают на сухой сковороде и крупно рубят. Все компоненты, кроме фисташек, измельчают в блендере до однородности. Добавляют орехи, оставив немного для украшения, и настаивают 12 часов в холоде.

Особенность этого рецепта — рубиновый цвет от гранатовых зерен, хрустящая текстура фисташек и сбалансированный вкус с мятной свежестью. Аджика идеально дополняет блюда из баранины, грузинскую выпечку или служит пикантным соусом к фалафелю.