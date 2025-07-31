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31 июля 2025 в 13:19

Названы три продукта, помогающие справиться с бессонницей

La Razon: справиться с бессонницей помогают фисташки, бананы и куриная грудка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы побороть бессонницу, можно включить в рацион фисташки, бананы и куриную грудку, рассказал в интервью изданию La Razón испанский врач Хосе Мануэль Фелисес. По его словам, данные продукты рекомендуется употреблять в вечернее время. Как объяснил Фелисес, бананы и куриная грудка содержат триптофан, необходимой для синтеза серотонина. Он нужен организму для поддержания здорового цикла сна и бодрствования.

Триптофан также входит в состав куриной грудки. Она отличается низким содержанием жира и идеально подходит для легкого ужина или вечернего перекуса без последующего чувства тяжести, — отметил врач.

Что касается фисташек, продолжил Фелисес, то они представляют собой натуральный источник мелатонина. Данный гормон отвечает за регуляция циклов сна и бодрствования. Кроме того, в фисташках много магния, способствующего расслаблению мышц и нервной системы.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что хронический недосып может снизить эмпатию и нарушить самоконтроль. По ее словам, проблемы со сном усиливают черты так называемой темной триады личности — нарциссизма, макиавеллизма и психопатии.

сон
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курица
бананы
фисташки
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