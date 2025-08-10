Приметы на Прохора, 10 августа: груша, роса и запрет на торговлю

Десятый день августа в старину называли Прохоровым днем, связывая его с памятью апостола Прохора. Считалось, что в эту пору природа начинает делать первые, едва уловимые приготовления к осени и ее знаки становятся особенно важными для предвидения грядущих холодов и урожайности.
Погодные приметы на Прохоров день
- Если к восходу солнца трава щедро усыпана крупными каплями росы, ждали сухого и ясного дня. Но если росы мало или вовсе нет — готовились к переменчивой погоде или нежданному дождику.
- Легкая дымка, стелющаяся по самой земле или водной глади ранним утром, предрекала погожий полдень. Однако если туман клубился, поднимаясь вверх столбами, это указывало на скорое ненастье.
- Дождь, начавшийся в Прохоров день при полном безветрии, сулил затяжные осадки на несколько суток вперед.
- Высокие, плывущие неторопливо кучевые облака на чистой лазури предвещали сухую и относительно теплую осень.
- Если на закате небо заливалось густым багрянцем — тепло могло продержаться до самого конца месяца.
- Заприметить утром 10 августа даже легкий иней на траве или крышах — знак того, что зима пожалует раньше обычного и будет отличаться суровыми морозами.
Приметы на 10 августа — что можно и нельзя делать в Прохоров день
Приметы по поведению зверей и птиц на Прохора
- Звонкое, задорное пение петухов на рассвете в этот день считалось гарантией солнечного и теплого дня. Если же пернатые «будильники» хранили необычное молчание — ждали осадков.
- Наблюдали за муравейниками. Если их обитатели с небывалым усердием надстраивали свои жилища, утепляли ходы и суетились больше обычного — это было верной приметой раннего прихода зимы с крепкими морозами.
- Если вороны собирались стаями, громко и тревожно каркали, копошились в пожухлой траве или на пашне — ожидали долгой и сухой осени с малым количеством дождей.
- Замечали активность в ульях. Если матка раньше обычного срока прекращала кладку яиц, а пчелы вели себя вяло — готовились к долгой и очень холодной зиме.
- Не слышно стрекотание кузнечиков в полдень 10 августа? Это истолковывали как знак скорого похолодания.
Приметы на Прохора, 10 августа: груша, роса и запрет на торговлю
Запреты Прохорова дня: чего нельзя делать 10 августа
- Любые денежные операции — купля, продажа, одалживание — сулили потерю удачи, быструю порчу приобретенного и финансовые неурядицы. Считалось, что «деньги Прохора» не приносят добра.
- Отправляться за грибами или ягодами с тяжелыми мыслями, обидой или злостью в сердце строго воспрещалось. Верили, что лес «не откроет своих даров» и вернешься порожняком.
- Жаловаться на судьбу, хвалиться успехами или здоровьем, сплетничать в этот день было крайне нежелательно. Слова, сказанные 10 августа, обладали особой силой и могли «накликать» беду или сглазить удачу.
- Свадьбы, назначенные на этот день, сулили брак, омраченный неверностью и скорым распадом.
- До праздника Яблочного Спаса (19 августа) яблоки нового урожая не ели, считая их еще «нечистыми» для потребления. Каши (особенно гречневую и пшенную) также избегали, видя в них символ нужды и скудности.
Приметы и запреты на 10 августа
Что обязательно нужно сделать 10 августа
- Съесть хотя бы одну спелую грушу в этот день считалось делом обязательным. Особенно ценили груши, съеденные под вечер — они, по поверьям, приносили душевное равновесие, проясняли ум и помогали найти верное решение в трудной ситуации.
- Первый стакан или горсть собранных в этот день ягод следовало отдать не родным, а чужим людям, соседям или странникам. Этот жест гарантировал щедрый урожай ягод в следующем году.
- Утренняя роса Прохорова дня считалась целебной. Ею умывались на рассвете, чтобы сохранить здоровье, молодость и защититься от хворей на весь год.
- В некоторых регионах было принято благодарить кузнецов, принося им скромные дары (хлеб, соль, пироги). Их труд и инструменты (молот, наковальня) виделись мощной защитой от темных сил.
Помните, что народная мудрость — это кладезь наблюдений и традиций. Следовать ли этим приметам сегодня — личный выбор каждого, но они несут в себе отголоски глубокой связи наших предков с природными ритмами и верой в знаки судьбы.
Ранее мы поделились гороскопом на август 2025 года.