Приметы на Прохора, 10 августа: груша, роса и запрет на торговлю

Десятый день августа в старину называли Прохоровым днем, связывая его с памятью апостола Прохора. Считалось, что в эту пору природа начинает делать первые, едва уловимые приготовления к осени и ее знаки становятся особенно важными для предвидения грядущих холодов и урожайности.

Погодные приметы на Прохоров день

Если к восходу солнца трава щедро усыпана крупными каплями росы, ждали сухого и ясного дня. Но если росы мало или вовсе нет — готовились к переменчивой погоде или нежданному дождику.

Легкая дымка, стелющаяся по самой земле или водной глади ранним утром, предрекала погожий полдень. Однако если туман клубился, поднимаясь вверх столбами, это указывало на скорое ненастье.

Дождь, начавшийся в Прохоров день при полном безветрии, сулил затяжные осадки на несколько суток вперед.

Высокие, плывущие неторопливо кучевые облака на чистой лазури предвещали сухую и относительно теплую осень.

Если на закате небо заливалось густым багрянцем — тепло могло продержаться до самого конца месяца.

Заприметить утром 10 августа даже легкий иней на траве или крышах — знак того, что зима пожалует раньше обычного и будет отличаться суровыми морозами.

Приметы по поведению зверей и птиц на Прохора

Звонкое, задорное пение петухов на рассвете в этот день считалось гарантией солнечного и теплого дня. Если же пернатые «будильники» хранили необычное молчание — ждали осадков.

Наблюдали за муравейниками. Если их обитатели с небывалым усердием надстраивали свои жилища, утепляли ходы и суетились больше обычного — это было верной приметой раннего прихода зимы с крепкими морозами.

Если вороны собирались стаями, громко и тревожно каркали, копошились в пожухлой траве или на пашне — ожидали долгой и сухой осени с малым количеством дождей.

Замечали активность в ульях. Если матка раньше обычного срока прекращала кладку яиц, а пчелы вели себя вяло — готовились к долгой и очень холодной зиме.

Не слышно стрекотание кузнечиков в полдень 10 августа? Это истолковывали как знак скорого похолодания.

Запреты Прохорова дня: чего нельзя делать 10 августа

Любые денежные операции — купля, продажа, одалживание — сулили потерю удачи, быструю порчу приобретенного и финансовые неурядицы. Считалось, что «деньги Прохора» не приносят добра.

Отправляться за грибами или ягодами с тяжелыми мыслями, обидой или злостью в сердце строго воспрещалось. Верили, что лес «не откроет своих даров» и вернешься порожняком.

Жаловаться на судьбу, хвалиться успехами или здоровьем, сплетничать в этот день было крайне нежелательно. Слова, сказанные 10 августа, обладали особой силой и могли «накликать» беду или сглазить удачу.

Свадьбы, назначенные на этот день, сулили брак, омраченный неверностью и скорым распадом.

До праздника Яблочного Спаса (19 августа) яблоки нового урожая не ели, считая их еще «нечистыми» для потребления. Каши (особенно гречневую и пшенную) также избегали, видя в них символ нужды и скудности.

Что обязательно нужно сделать 10 августа

Съесть хотя бы одну спелую грушу в этот день считалось делом обязательным. Особенно ценили груши, съеденные под вечер — они, по поверьям, приносили душевное равновесие, проясняли ум и помогали найти верное решение в трудной ситуации.

Первый стакан или горсть собранных в этот день ягод следовало отдать не родным, а чужим людям, соседям или странникам. Этот жест гарантировал щедрый урожай ягод в следующем году.

Утренняя роса Прохорова дня считалась целебной. Ею умывались на рассвете, чтобы сохранить здоровье, молодость и защититься от хворей на весь год.

В некоторых регионах было принято благодарить кузнецов, принося им скромные дары (хлеб, соль, пироги). Их труд и инструменты (молот, наковальня) виделись мощной защитой от темных сил.

Помните, что народная мудрость — это кладезь наблюдений и традиций. Следовать ли этим приметам сегодня — личный выбор каждого, но они несут в себе отголоски глубокой связи наших предков с природными ритмами и верой в знаки судьбы.

