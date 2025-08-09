Врач раскрыл, какой известный гриб приводит к неизлечимой болезни

Употребление ложных сморчков, имеющих в составе токсин гиромитрин, приводит к боковому амиотрофическому склерозу (БАС, или болезнь Лу Герига), сообщает Daily Mail. Издание опубликовало исследование практикующего невролога из университетской больницы Гренобля Эммелин Лагранж.

Врач проанализировала данные людей, проживающих во французском Монтшавин Ле Кош. Там растет очень большое количество ложных сморчков, которые они употребляют в пищу, а также поставляют в рестораны. Результаты показали, что в данном населенном пункте уровень заболеваемости БАС достигает 800 случаев на 100 000 человек в год. При этом ни у одного из пациентов не было генетической предрасположенности. Врач напомнила, что заболевание приводит к прогрессирующему параличу и смерти в течение 2–5 лет.

До этого миколог Михаил Вишневский призвал россиян собирать в лесу только те грибы, в которых они абсолютно уверены. Он отметил, что нет ни одного надежного метода отличить съедобный гриб от ядовитого, поэтому на тихую охоту лучше отправляться с опытным компаньоном.