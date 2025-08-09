Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 18:44

Врач раскрыл, какой известный гриб приводит к неизлечимой болезни

Daily Mail: употребление ложного сморчка приводит к болезни Лу Герига

Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/Global Look Press

Употребление ложных сморчков, имеющих в составе токсин гиромитрин, приводит к боковому амиотрофическому склерозу (БАС, или болезнь Лу Герига), сообщает Daily Mail. Издание опубликовало исследование практикующего невролога из университетской больницы Гренобля Эммелин Лагранж.

Врач проанализировала данные людей, проживающих во французском Монтшавин Ле Кош. Там растет очень большое количество ложных сморчков, которые они употребляют в пищу, а также поставляют в рестораны. Результаты показали, что в данном населенном пункте уровень заболеваемости БАС достигает 800 случаев на 100 000 человек в год. При этом ни у одного из пациентов не было генетической предрасположенности. Врач напомнила, что заболевание приводит к прогрессирующему параличу и смерти в течение 2–5 лет.

До этого миколог Михаил Вишневский призвал россиян собирать в лесу только те грибы, в которых они абсолютно уверены. Он отметил, что нет ни одного надежного метода отличить съедобный гриб от ядовитого, поэтому на тихую охоту лучше отправляться с опытным компаньоном.

грибы
США
Франция
еда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина смерти народного артиста России Краско
Популярная российская легкоатлетка заговорила о смене гражданства
Силовики раскрыли данные полковника ВСУ, гонящего бойцов на «мясные штурмы»
Ученые создали 3D-модель страшного вируса, переносимого клещами
Критика СВО, отъезд из Белоруссии, концерт в Варшаве: куда пропал Макс Корж
Медиков встревожило состояние Розенбаума
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом прибыл на Землю
«Символ петербургского театра»: Беглов выразил соболезнования родным Краско
Двоих любителей старины заключили под стражу за археологические раскопки
Карасин рассказал, как Захарова изменила восприятие МИД
Мать футболиста Тарасова обманули на 6 млн рублей
Warner Bros. взялась за экранизацию легендарной аркады
Россиянам предложили пересчитать воробьев
Спортсмена-рекордсмена увезли на коляске после забега
Мошенники придумали новую схему для обмана с доставкой косметики
Аэропорт одного российского города снял ограничения на рейсы
Стали известны подробности ЧП с затонувшим буксиром
Щит ВСУ разгромлен, Зеленский готов к сделке: что будет дальше
Пристрастие к играм, мечты о режиссуре, дочь: как живет Дмитрий Паламарчук
Мирные жители пострадали в результате атаки БПЛА на Кубань
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.