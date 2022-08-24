Звезда сериала «Склифосовский» рассказал, почему покинул проект Актер Миллер объяснил уход из сериала «Склифосовский» продюсерским ходом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Миллер

Звезда медицинской саги «Склифосовский» актер Дмитрий Миллер признался, что не сам принял решение покинуть сериал. По его словам, это был продюсерский ход, так как проекту нужны новые персонажи и команду приходится периодически обновлять. В беседе со СМИ актер подчеркнул, что «Склифосовский» очень успешный проект и он рад был в нем поучаствовать.

«Склифосовский» — это прекрасный, успешный проект. Как случилось, что я покинул сериал? Это был продюсерский ход. Ведь проекту нужна новая кровь, новые персонажи, так что команду нужно время от времени обновлять. Я рад, что «Склифосовский» был в моей жизни, что мы с коллегами стояли у истоков, — поделился артист.

Миллер отметил, что «Склиф» не ушел из его жизни навсегда и у него есть возможность иногда туда вернуться. Он также рассказал, что не хотел бы застрять в одном образе, поэтому не выбирает слишком «долгоиграющих» проектов. Актер добавил, что он повзрослел и ему хочется играть более серьезные роли.

Актер театра и кино Дмитрий Назаров, который исполнил в сериале «Кухня» одну из главных ролей, ранее заявил, что этот популярный сериал не ситком, а добротно и качественно сделанный продукт, который должен задать планку всем остальным телевизионным проектам. По его словам, «Кухня» является настоящей удачей для отечественного телевидения.