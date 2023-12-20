Крымский мост, травля, одиночество: как сейчас живет актриса Ирина Розанова

Фото: «Централ Партнершип»

Кадр из фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!»

Народная артистка России Ирина Розанова прославилась после выхода фильма «Интердевочка». В 62 года она продолжает активно сниматься в кино. В каких проектах задействована актриса, что известно о ее жизни?

Чем сейчас занимается Ирина Розанова

Ирина Розанова задействована во многих российских кинопроектах. В 2023 году с ней на экраны вышли сериалы «Плакса» и «Неприличные деньги», а также фильмы «За нас с вами», «Я делаю шаг», «Капитан четвертого ранга» и «Гром. Трудное детство».

Последний проект стал для Ирины Розановой неожиданностью, поскольку она редко работает с такими молодыми режиссерами, как Олег Трофимов. Артистка в интервью Федору Бондарчуку призналась, что ей не понравилось, что ее заставили проходить пробы.

«Все знают, что я вредная. Не люблю пробы. В своей жизни я почти проскакивала через пробы — и так утверждали. А тут звонят и говорят, что надо сделать пробы на роль в фильме „Гром. Трудное детство“. „Что вы со мной, старухой, хотите делать, что такое пробовать?“ — пыталась я возразить», — уточнила актриса.

На настоящий момент артистка задействована еще в пяти проектах, выход которых запланирован на следующие годы.

Почему Розанова оправдалась за фильм «Крымский мост»

Ирина Розанова снялась в фильме режиссера Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью!», премьера которого состоялась в 2018 году. События в картине разворачиваются в период строительства в Керчи Крымского моста. По сюжету героиня актрисы, сотрудница столовой, как и молодые персонажи фильма, пытается найти свою любовь.

После выхода картины началась травля всех, кто участвовал в проекте, в том числе со стороны украинских политиков.

Ирина Розанова после премьеры фильма на экраны позитивно отзывалась о проекте. Она рассказывала, что во время съемок познакомилась со многими реальными строителями моста. По словам актрисы, у них были «потрясающие условия для работы и жизни».

Однако спустя три года после премьеры Ирина Розанова в интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) оправдалась за съемки в этом фильме. По словам актрисы, в тот момент она не следила за политической ситуацией и не знала, на что согласилась.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Режиссер Тигран Кеосаян и актриса Ирина Розанова во время премьеры фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!»

«Я очень мало знала, что вообще происходит. Какие-то политические события. Я вообще была не в курсе. Я, когда шла к Тиграну работать, помню, мы сидели в „Каретном дворе“ потом, и это была память Саши Абдулова. <...> Я шла туда, потому что это человеческая история. А чем это потом все обросло — это меня не касается, а к моей профессии имеет отношение», — сказала Розанова.

Ирина Розанова в 2017 году была занесена в базу украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма.

«В весеннем Крыму Ирина Юрьевна оказалась благодаря известному московскому режиссеру театра и кино с крымскими корнями Виталию Павлову, пригласившему актрису сняться в его картине», — уточнялось на сайте.

Чем известна Ирина Розанова

Розанова дебютировала в кино в фильме «Подружка моя». Первую узнаваемость ей принесли съемки в картине «Интердевочка», где она появилась в роли девушки легкого поведения Сами-Гулливер.

Наиболее популярным в фильмографии Розановой стал созданный ею образ Екатерины Фурцевой, министра культуры СССР, в сериале «Фурцева. Легенда о Екатерине». За эту роль актриса была удостоена премий «Золотой орел», «Ника» и «Кумир».

Артистка была замужем за режиссером Евгением Каменьковичем и кинооператором Григорием Беленьким. Также в разные годы состояла в отношениях с режиссерами Дмитрием Месхиевым и Бахтиером Худойназаровым.

По словам артистки, она не боится одиночества, однако призналась, что жалеет о том, что не завела детей.

«Мой комплекс как нереализованной матери превышает все, что возможно. Это буду нести до конца», — поделилась она.

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