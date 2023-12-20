Отказ покидать РФ, осуждение войны, съемки: где сейчас актер Петр Федоров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Петр Федоров известен благодаря ролям в фильмах «Сталинград», «А зори здесь тихие...», «Ледокол» и многих других. Несмотря на популярность, в последние годы артист стал меньше соглашаться на съемки в кино. Что известно о его карьере и личной жизни?

Чем сейчас занимается Петр Федоров

Петр Федоров стал меньше сниматься в российском кино из-за страха «доиграться» и выглядеть одинаково на экране.

В 2023 году с ним вышел фильм «Человек ниоткуда». Вдобавок Петр Федоров принял участие в съемках музыкального фильма под названием «Я тебя люблю — Je t’aime», в котором артисты говорят и поют на французском языке. Картина выйдет в преддверии Нового года в черно-белом формате.

Также осенью актер дебютировал в качестве автора сценария и режиссера сериала «Ласт квест».

Что Петр Федоров говорил об отъезде из России

Петр Федоров не делал публичных заявлений насчет спецоперации, однако в своих интервью отмечал, что уезжать из России не собирается.

«Я очень благодарен своей профессии, потому что она позволяет мне много ездить по стране. Но, даже видя самые нелицеприятные проявления российской действительности, бежать я отсюда не хочу. К сожалению, убить, исправить все плохое я тоже не могу. Я могу только культивировать добро через свое дело», — рассказал он aif.ru.

Что говорит Федоров о военных фильмах

Артист считает, что русские за много лет прошли немало испытаний, в связи с чем на первое место ставят честь. Как отметил Федоров, это можно наблюдать даже в отечественном кино.

«Мы прошли гораздо больше, чем американцы... Больше тяжелых исторических этапов, каких-то тотальных социальных экспериментов... Много раз нас пытались убить, уничтожить, и во многом еще поэтому мы намного сложносочиненнее, чем американцы», — пояснил артист.

Федоров считает, что современным кинематографистам нужно более ответственно подходить к сюжету военных фильмов, чтобы не мифологизировать события былых лет.

«Современным кинематографистам надо быть аккуратнее, когда они приучают людей смотреть на танки, бодро идущие по Москве, даже в рамках жанра. Не стоит играть со спичками. Хотя я сам в этом участвовал, махал автоматом, но я против войны», — сообщил он «Известиям» в 2020 году.

Что известно о личной жизни Петра Федорова

Петр Федоров 14 лет прожил в гражданском браке с моделью Анастасией Ивановой. Пара рассталась в 2017 году. Спустя несколько лет после разрыва артист рассказал, что до сих пор ценит их отношения.

«Настю я всегда буду любить», — признался он в интервью Светлане Бондарчук.

В 2018 году Петр Федоров был в отношениях с участницей шоу «Топ-модель по-русски» Анной Соколовой. На настоящий момент артист подробностей своей личной жизни не раскрывает.

«Мои коллеги-девушки шутят: „Петя, пора заморозить сперму!“ Та мозоль, на которую вы пытаетесь надавить, уже не болит. Давно была мечта родить себе друга, как сделал мой папа. Он так и говорил: „Я не сына родил, я друга родил“. Но у меня, видимо, будет по-другому» — сказал он Hello.

По словам артиста, как только у него родится наследник, он временно уйдет из профессии, чтобы уделить все внимание семье. Он против того, чтобы возить с собой на съемки детей.

«Я бы не хотел себе такого папу. Я за декреты и выходы из профессии, ведь создать жизнь — это главный опыт. Он важнее ролей, наград и Голливуда», — уточнил артист.

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