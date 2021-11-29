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В России стартует прокат фильма «Лётчик» на основе истории Маресьева
Кино

В России стартует прокат фильма «Лётчик» на основе истории Маресьева

В России стартует прокат фильма «Лётчик» на основе истории Маресьева
21:50, 29 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В четверг, 2 декабря, в России начинается официальный прокат фильма «Лётчик» режиссера Рената Давлетьярова. Сюжет картины основан на знаменитой истории летчика Алексея Маресьева, который в годы Великой Отечественной войны был сбит над лесом, но смог выжить при падении и с обмороженными ногами ползком по снегу в лесу добрался до партизан, которые доставили его в госпиталь.

Главные роли в фильме исполняют Пётр Федоров и Анна Пескова. 

Пётр Фёдоров на пресс-показе фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аркадий Укупник с супругой на пресс-показе фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пётр Фёдоров и Анна Пескова на пресс-показе фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евгений Михеев на пресс-показе фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алексей Гуськов на пресс-показе фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Игорь Жижикин на пресс-показе фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алексей Чадов на пресс-показе фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гоша Куценко на пресс-показе фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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