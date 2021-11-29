В России стартует прокат фильма «Лётчик» на основе истории Маресьева

В четверг, 2 декабря, в России начинается официальный прокат фильма «Лётчик» режиссера Рената Давлетьярова. Сюжет картины основан на знаменитой истории летчика Алексея Маресьева, который в годы Великой Отечественной войны был сбит над лесом, но смог выжить при падении и с обмороженными ногами ползком по снегу в лесу добрался до партизан, которые доставили его в госпиталь.
Главные роли в фильме исполняют Пётр Федоров и Анна Пескова.
Пётр Фёдоров на пресс-показе фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Аркадий Укупник с супругой на пресс-показе фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пётр Фёдоров и Анна Пескова на пресс-показе фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Евгений Михеев на пресс-показе фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Алексей Гуськов на пресс-показе фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-показ фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Игорь Жижикин на пресс-показе фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Алексей Чадов на пресс-показе фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Гоша Куценко на пресс-показе фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре Октябрь
Сергей Лантюхов/NEWS.ru