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04 июля 2025 в 10:55

Глава «Южуралзолота» получил медаль после скандала с конфискацией активов

Главу «Южуралзолота» наградили орденом «За заслуги перед Хакасией» после обысков

Константин Струков Константин Струков Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Владелец ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» Константин Струков получил орден «За заслуги перед Хакасией» 3 июля в рамках Дня рождения республики, сообщает пресс-служба правительства региона. В этот же день челябинский суд принял иск Генпрокуратуры по обращению акций компании в пользу государства.

Власти Хакасии не уточняли, за какие именно заслуги Струков получил медаль. Отмечается, что иск направили сразу же после обысков в офисах «Южуралзолота» и связанных с ним компаний. В этот день стоимость акций предприятий упала на 12%.

Ранее стало известно, что стоимость акций главы ЮГК, которые намерены конфисковать, составляет 200 млрд рублей. Не исключено, что до 2022 года для сокрытия преступлений он оформил актив на кипрский офшор Ugold Limited. Его номинальным руководителем была дочь Струкова Александра, имеющая швейцарское гражданство.

При этом Струков опроверг данные о своем отъезде за рубеж, миллиардер находится в Хакасии. Он не стал высказываться насчет иска Генпрокуратуры о национализации предприятий холдинга «Южуралзолото Группа Компаний».

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