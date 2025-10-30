Бывший советник президента Казахстана погиб в драке В Астане экс-советник президента Бабакумаров погиб в результате покушения

Бывший советник президента Казахстана Ержан Бабакумаров погиб в Астане в результате покушения, пишет «Sputnik Казахстан» со ссылкой на департамент местной полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.

Полиция сообщила, что между Бабакумаровым и его знакомым произошел словесный конфликт, которые перерос в драку. В результате полученных травм 56-летний бывший чиновник не выжил. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержание, идет досудебное расследование.

Сведения о смерти экс-помощника президента республики также подтвердил замгенпрокурора страны Галымжан Койгелдиев. По его словам, необходимо дождаться результатов досудебного расследования.

В разные годы Бабакумаров возглавлял Службу центральных коммуникаций при президенте Казахстана, Центр анализа и прогнозирования при администрации главы республики. Также он работал замруководителя канцелярии при президенте и заместителем акима Алматы.

Ранее в Казахстане силовики предотвратили теракт в Алма-Ате. В Комитете нацбезопасности республики сообщили, что преступление планировали совершить пятеро иностранных граждан, которых арестовали.