30 октября 2025 в 11:30

От россиян начали требовать доплатить утильсбор за машины из Казахстана

ФТС с октября стала требовать доплатить утильсбор за авто из Казахстана

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Федеральная таможенная служба начала требовать от россиян доплатить утильсбор за авто, ввезенные из Казахстана, сообщает Telegram-канала Baza. Речь идет в том числе о машинах марок Hyundai, Kia и Skoda казахстанской сборки.

Отмечается, что с весны 2024 года в Россию было завезено около 30 тыс. подобных машин. Владельцев обязали оплатить «коммерческий» утильсбор в размере от 667 тыс. до 1,9 млн рублей. Теперь с 2025 года ФТС якобы требует внести доплату от 750 тыс. до 3,5 млн рублей, сообщили на канале.

Авторы заявили, что таможенная служба объясняет доплату наличием у авто импортной декларации. В случае отказа от уплаты в ФТС пригрозили лишить владельцев электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС), добавили на канале.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий до 10 декабря 2025 года ввоз автомобильным транспортом товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки ЕАЭС. Согласно документу, такой ввоз при соблюдении установленных условий не будет считаться нарушением таможенного законодательства.

ФТС
Казахстан
утильсбор
автомобили
