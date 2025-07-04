Киев полыхает без остановки после ночного обстрела В Киеве много часов пытаются потушить пожары после ночного обстрела

Киев переживает крупные пожары после ночной атаки, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Город накрыл плотный дым, повсеместно возникают пожары, и спасательные службы активно тушат их, используя в том числе авиацию. Поступают сообщения о проблемах с транспортом и в метрополитене.

Особенно сильное задымление наблюдается на правом берегу Киева после обстрела. Власти пока не называют точную причину столь масштабного задымления. Спасатели, в частности, задействовали вертолеты для борьбы с одним из крупнейших возгораний, возникших в результате ночных ударов.

После объявления воздушной тревоги жители столицы столкнулись с давкой в метрополитене. Кроме того, перекрытие ряда городских улиц в связи с попаданиями вызвало пробки на основных магистралях.

Министерство защиты окружающей среды Украины сообщило о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха в Киеве, возникшем после массированной атаки. Ведомство рекомендовало жителям столицы избегать нахождения на открытом воздухе и воздерживаться от проветривания помещений, поскольку в атмосфере зафиксирована высокая концентрация вредных веществ.

Ранее стало известно, что Киев подвергся массированной комбинированной атаке российских БПЛА и баллистики. По данным источника, под обстрел попали объекты ВСУ. В Минобороны России эту информацию не комментировали.