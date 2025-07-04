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04 июля 2025 в 10:57

Медведчук уличил Украину и Запад в торговле детьми

Медведчук: массовое воровство детей на Украине идет в Европу и США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Торговля детьми на Украине является реальной проблемой, несовершеннолетних отправляют в Европу и США, заявил бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, «массовое воровство детей» идет на Запад, а не в РФ.

Обвинения нужно предъявлять не руководству России, а европейским и американским политикам <...>. Я уже писал о пропаже 400 детей в Европе. А Украина дает России список 399 пропавших детей, — подчеркнул Медведчук.

По его словам, детей из приютов на Украине продают американским родителям или забирают под ложным предлогом преступные группировки, которые затем используют их в махинациях.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что свыше ста украинских детей, в похищении которых Киев обвинял Москву, были найдены на территории ФРГ. По ее словам, при этом в странах Северной Европы не могут назвать их количество. Дипломат обратила внимание на тревожную ситуацию в Польше, где тысячи украинских детей, официально пересекших границу, перестали посещать школы и фактически пропали.

Виктор Медведчук
дети
Европа
Россия
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