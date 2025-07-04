Огромная рыба утащила рыбака в море В Индии рыба марлин выдернула рыбака из лодки и утащила в открытое море

Рыбак Чодапалли Ерайя поймал крупную рыбу марлин и пропал без вести в индийском штате Андхра-Прадеш, сообщает Times of India. Рыба выдернула 26-летнего мужчину из лодки и утащила в открытое море.

Инцидент произошел в прибрежной деревне Пудимадака. Пропавший с друзьями отправился в Бенгальский залив. Рыбаки забросили снасти в 24 км от берега. Огромный марлин схватил приманку, выдернул одного из рыбаков из лодки и утащил в открытое море. Друзья и другие рыбаки пытались найти мужчину, но не смогли.

В департаменте рыболовства района Анакапалле сообщили, что подобные инциденты уже происходили. Крупная рыба может утащить рыбака в море, если он не справится с ее силой. Марлин может достигать пяти метров в длину и развивать скорость до 110 км/ч. Он оглушает добычу похожим на копье рылом.

Ранее не менее 94 человек пострадали при нападении родственной пиранье рыбы на бразильском курорте Прайя-де-Фигейра. Из-за этого популярное среди туристов место временно закрыли. В реке появились огромные рыбы с зубами, напоминающими человеческие. Один из пострадавших потерял палец, а нескольким другим потребовалось зашивать раны. По мнению экспертов, за атаками стоят бурые паку — пресноводные рыбы, похожие на пираний. Они могут быть длиной до 120 см, а также весить 40 кг.