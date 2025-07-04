«Камарилья тянет время»: сенатор о плане побега киевских главарей

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение ежедневно ищут запасные выходы на случай, если придется экстренно покинуть страну, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, такие планы разрабатываются заранее и регулярно обновляются с учетом текущей военно-политической обстановки.

Я уверен, что план побега Зеленского и его окружения давно готов. Более того, таких планов может быть несколько. И эти планы периодически корректируются, потому что пропагандистская история — это одно, а военно-техническое обеспечение тех или иных событий — это другое. Но нетрудно себе представить, что вся эта камарилья тянет время как может, но запасные выходы ищет каждый день с учетом меняющейся обстановки, — пояснил Климов.

Он подчеркнул, что разработкой подобных сценариев занимаются профессионалы в Вооруженных силах Украины, действующие в рамках своих должностных инструкций. При этом, по его словам, курируют процесс серьезные структуры, которые учитывают все возможные риски.

Не забывайте, что в ВСУ есть профессиональные люди, которые просто обязаны в силу своих профессиональных навыков и должностных инструкций разрабатывать планы побега для руководства Украины. Курирует все это публика очень серьезная. Каждый раз, когда возникают такие вызовы, я сейчас даже не про эту страну говорю, а вообще в принципе, то составляется нечто подобное, — резюмировал Климов.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что правительство Украины во главе с Зеленским готовит план побега на Запад. По его словам, об этом свидетельствует утечка документа. Он отметил, что плану не был присвоен гриф секретности, поэтому украинские чиновники показали данные своим близким.