Маленькая девочка умерла после перекуса в магазине В Екатеринбурге маленькая девочка умерла, подавившись бананом в супермаркете

В Екатеринбурге маленькая девочка подавилась бананом в супермаркете и не выжила, сообщает портал E1.RU. Прибывшие на место медики не смогли дошкольнице ничем помочь.

По словам очевидца, скорая помощь слишком долго добиралась до места, а медики постоянно переспрашивали адрес. Родители девочки подтвердили информацию о трагедии, но не раскрыли деталей. Тем временем в Минздраве Свердловской области заявили, что им ничего не известно о происшествии.

Ранее в Калачинске Омской области 13-летний мальчик и его младший брат отравились в гостях у бабушки. Дети сначала почувствовали недомогание, после чего старший ребенок скончался. Его брат госпитализирован и находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Специалисты проводят экспертизы.

До этого в Красноярске 12-летний мальчик внезапно скончался на перемене после урока «Основы духовно-нравственной культуры народов России». По предварительным данным, школьник не страдал какими-либо хроническими заболеваниями.