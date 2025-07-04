Ночные удары по военным целям в Киеве продемонстрировали беспрецедентную сдержанность и гуманизм российских войск, высказал мнение политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. Несмотря на масштабность операции и поражение десятков стратегических целей, в городе не погиб ни один человек, обратил внимание эксперт.

Потрясающий гуманизм проявляет армия России: ночью мощный удар по Киеву, весь город в дыму, поражены десятки военных объектов. Но — ни одного погибшего киевлянина. Да, к сожалению, есть раненые киевляне. Но погибших — ни одного, — написал он.

Марков сравнил действия ВС РФ с атаками израильской, американской и британской армий, отметив, что удары последних всегда приводят к многочисленным жертвам. По его мнению, такая точность объясняется личным приказом президента Владимира Путина минимизировать потери среди мирного населения.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска совершили серию атак на Киевскую область — под ударом оказались система противовоздушной обороны, склады и объекты с горюче-смазочными материалами. По его словам, атаки привели к перегрузке ПВО. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.