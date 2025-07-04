Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 10:45

«Потрясающий гуманизм»: Марков дал оценку атакам РФ на Киев

Марков: ВС России ударами по Киеву продемонстрировали сдержанность и гуманизм

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Ночные удары по военным целям в Киеве продемонстрировали беспрецедентную сдержанность и гуманизм российских войск, высказал мнение политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. Несмотря на масштабность операции и поражение десятков стратегических целей, в городе не погиб ни один человек, обратил внимание эксперт.

Потрясающий гуманизм проявляет армия России: ночью мощный удар по Киеву, весь город в дыму, поражены десятки военных объектов. Но — ни одного погибшего киевлянина. Да, к сожалению, есть раненые киевляне. Но погибших — ни одного, — написал он.

Марков сравнил действия ВС РФ с атаками израильской, американской и британской армий, отметив, что удары последних всегда приводят к многочисленным жертвам. По его мнению, такая точность объясняется личным приказом президента Владимира Путина минимизировать потери среди мирного населения.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска совершили серию атак на Киевскую область — под ударом оказались система противовоздушной обороны, склады и объекты с горюче-смазочными материалами. По его словам, атаки привели к перегрузке ПВО. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

ВС РФ
Сергей Марков
Украина
удары
атаки
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
Премьера спектакля «Терраса» состоится в LA'Театре в Москве
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Военкор назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.