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04 июля 2025 в 11:03

Военкор показал последствия массированного удара по Киеву

Военкор Котенок показал кадры Киева в дыму после массированных ночных ударов

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

В Сети появились фото Киева после массированных ночных ударов. На опубликованных в Telegram-канале военкора Юрия Котенка кадрах можно увидеть, что город полностью окутан черным дымом.

А так выглядит Киев после комбинированного удара, нанесенного минувшей ночью по целям на правом берегу. Местные власти сообщают о масштабном пожаре и рекомендуют как можно меньше находиться на воздухе, — подписал военкор снимки.

До этого военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что массированный ночной удар по объектам на Украине в основном пришелся по Киеву и Киевской области. По его словам, среди пораженных объектов — Национальная академия СБУ, аэропорты Жуляны и Борисполь и таможенный терминал, расположенный в районе железнодорожной станции «Васильков-1». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным Министерства обороны РФ, средства ПВО за ночь сбили 48 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего дронов нейтрализовали в Ростовской области — 26. Также беспилотники были уничтожены в Курской, Белгородской, Орловской и Липецкой областях.

Юрий Котенок
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