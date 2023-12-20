«Мосгаз», сын-продюсер, отказ от штампа: где сейчас актер Андрей Смоляков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Смоляков

Народный артист России Андрей Смоляков в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Чем он занимается сейчас, в каких проектах задействован?

Чем известен Смоляков

Андрей Смоляков родился 24 ноября 1958 года в Подольске Московской области. Учился в Театральном училище имени Бориса Щукина, затем перевелся в Государственный институт театрального искусства (курс Олега Табакова), который окончил в 1980 году.

В 1978 году, будучи студентом, сыграл на сцене театральной студии Табакова в спектаклях «Прощай, Маугли!» и «Две стрелы», которые принесли ему популярность.

В 1980–1982 годах служил в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, позднее — в Театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина (1982–1986 годы).

С 1986 по 2019 год — актер Театра-студии под руководством Олега Табакова (ныне — Московский театр Олега Табакова). В разные годы он также участвовал в постановках Московского художественного театра имени Чехова.

Смоляков дебютировал в кино в 1977 году в фильме «Целуются зори». Играя в молодости в основном положительных героев («Отец и сын», «Коней на переправе не меняют»), позже он чаще стал играть отрицательные роли («Вербовщик», «Легенда о Кащее, или В поисках Тридесятого царства»).

В сериалах актер начал сниматься в 1980-х годах. Среди его работ «День рождения Буржуя», «Штрафбат», «Бухта страха», «Исаев», «Григорий Р.» и другие.

Широкую известность Смолякову принесла роль майора Черкасова в цикле детективных телефильмов: «Мосгаз» (2012), «Палач» (2014), «Паук» (2015), «Шакал» (2016), «Операция „Сатана“» (2018), «Формула мести» (2019), «Катран» (2020), «Западня» (2021) и «Последнее дело Черкасова» (2023).

В фильмографии артиста более 150 картин.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Андрей Смоляков

Что известно о личной жизни Смолякова

С первой супругой, балериной Светланой Ивановой, Андрей Смоляков прожил 20 лет. В браке родился сын Дмитрий. Повзрослев, он поступил в университет радиоэлектроники и автоматики, но на пятом курсе сменил направление, став студентом Школы-студии МХАТ и получив профессию продюсера. Его проекты — шпионский сериал «Посольство», фильмы «Куркуль» и «Победители».

После развода с Ивановой артист стал встречаться с дизайнером-модельером Дарьей Разумихиной. Они вместе по сей день, но так и не узаконили отношения официально.

«Мы живем вместе, но не женаты. Штамп в паспорте — кому он нужен? Разве что государство поставить в известность, так они и так в курсе! Мы два взрослых человека, которые понимают друг друга, в нашей семье нет главных и подчиненных и быть не может — это история не про нас», — комментировал Смоляков.

Чем Смоляков занимается сейчас

Андрей Смоляков продолжает творческую карьеру. Сейчас он задействован в постановке «Буду сниматься в кино».

«Театр всегда был для меня на первом месте и остается. Если театр для артиста не на первом месте, то невозможно честно делать свое дело. Да и вообще не надо выходить на сцену, потому что ничего настоящего и стоящего ты все равно не сделаешь. У меня есть счастливая возможность выбирать. И эту возможность мне дает театр. И пока есть театр, как говорится, спина моя прикрыта. Мне не надо хвататься за все, что мне предлагают. И я выбираю из того количества, что мне предлагают, выбираю то, что мне наиболее интересно, и то, что, на мой взгляд, наиболее художественно состоятельно», — говорил актер.

Кроме того, в этом году вышли проекты «За нас с вами», «Операция „Неман“», «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», «Топор. 1945» с его участием.

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