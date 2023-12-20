Госпитализация, вера в СВО, «Елки-10»: как сейчас живет Борис Щербаков

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Актер Борис Щербаков

Народный артист России Борис Щербаков активно снимается в кино и играет в театре, однако в начале года появилась информация о его госпитализации. Что известно о состоянии здоровья актера, в каких проектах он задействован сейчас?

Чем известен Щербаков

Борис Щербаков родился 11 декабря 1949 года в Ленинграде. В детстве мечтал стать капитаном дальнего плавания, но в итоге выбрал актерскую профессию.

После школы он не смог поступить в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и начал обучение на режиссерском факультете Института культуры имени Крупской (ЛГИК). Через год Щербаков перевелся в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1972 году.

После вуза он стал частью труппы Московского художественного академического театра, первую роль сыграл в спектакле «Сталевары». За свою театральную карьеру исполнил несколько десятков ролей в различных постановках, среди которых — «Вишневый сад», «Чайка» и «Волоколамское шоссе». Покинул театр в 2003 году.

В кино Щербаков дебютировал в возрасте 12 лет, сыграв в детском приключенческом фильме «Мандат». Во второй раз он появился на экране в 1972 году, исполнив одну из ключевых ролей в картине «Тихие берега».

За свою кинокарьеру актер принял участие более чем в 220 проектах, среди которых фильмы «Воскресный папа», «Валентин и Валентина», «Легенда № 17», сериалы «Гостья из будущего», «Битва за Москву», «Грозовые ворота», «Тихий Дон», «Сыщики».

Что известно о личной жизни Щербакова

Борис Щербаков женат на актрисе Татьяне Бронзовой с 1973 года. В 1977 году у них родился сын Василий.

«Это моя вина, что у нас с Борей только один ребенок. Я все время думала о карьере, хотела что-то сыграть, репетировала, боялась, что если еще рожу, то что-то потеряю», — признавалась Бронзова.

Она отмечала, что многолетний брак построен во многом на ее мудрости. Щербаков не одиножды был замечен в романах на стороне, но артистка находила в себе силы прощать мужа.

«Узнав о его романе с Людмилой Нильской, я выставила мужа из дома. Он должен был определиться — туда или сюда. Через день Боря уже встречал меня после спектакля с изумительным букетом. Конечно, кроме Нильской, у него еще были женщины, я некоторых из них знаю и даже общаюсь. Мало ли что раньше было», — говорила она.

В 2006 году у Бронзовой обнаружили злокачественную опухоль.

«Я уже несколько лет тяжело больна. Рак есть рак. И муж очень обо мне заботится. Боря — это мои руки, ноги, мои глаза, без него я просто не мыслю свою жизнь», — рассказывала актриса.

Много лет актер помогал супруге побороть болезнь, и у нее наступила ремиссия.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Актер Борис Щербаков и его супруга актриса, сценарист Татьяна Бронзова

Что известно о состоянии здоровья Щербакова

1 февраля 2023 года Бориса Щербакова госпитализировали после вызова скорой — ему стало плохо перед выездом на спектакль в Санкт-Петербург. Причиной проблем со здоровьем актера стала ОРВИ, а также осложнения по кардиологии.

Тогда спектакль «Свободная пара» в Санкт-Петербурге с участием Щербакова пришлось отменить, а его выступление в Москве заменили постановкой «С чистого листа» с Марией Ароновой.

2 февраля актера перевели в стационар. 14 февраля его выписали.

Что Щербаков говорил про спецоперацию

Борис Щербаков отмечал, что поддерживает спецоперацию и не сомневается в победе России.

«Я не сомневаюсь в нашей победе. Конечно, будет трудно, будет сложно, но русская армия, как и Советская армия в свое время, никогда не терпела поражений, всегда побеждала. И я уверен, что и сейчас мы победим, обязательно победим. Пусть нелегко, пусть не сразу, но обязательно победим. Я верю в победу и верю в Россию», — говорил он.

В мае этого года актер поздравил участников СВО с Днем победы и поблагодарил их за героические действия, которые они совершают. Он также пожелал бойцам скорее вернуться домой к своим семьям.

«А в том, что вы победите, из нас никто не сомневается», — сказал Щербаков.

Чем сейчас занимается Щербаков

Борис Щербаков продолжает творческую деятельность. 74-летний актер задействован в спектаклях «Свободная пара», «Волшебник Изумрудного города», «Морозко» и «Подкаблучники».

Кроме того, сейчас в прокате идут фильмы «Елки-10» и «Лиловый шар» с его участием. Также в этом году Щербаков снялся в картине «Тут все свои» и мини-сериале «Детектив на все руки. Девичьи секреты».

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